◎300天來首見 浙江台商持陰性證明入境 今宣布確診

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增2例境外移入個案，其中一名為浙江台商，入境時有持陰性證明，但後續連續採檢兩次都是陽性，第一次Ct值15、第二次Ct值17病毒量高，也是相隔10個月以來首次出現來自大陸的確診者；另一人則為印尼移工。

◎勞動部：委託不合格醫管公司 最高可罰仲介30萬元

近日發生移工在自主健康管理期間，經仲介公司安排混居一事，引發外界疑慮，勞動部勞動力發展署表示，經清查全國22家醫管公司後，如有環境不佳有損勞工健康，將要求仲介公司督同限期改善，改善完成前，也不得安排移工入住，如致勞工權益受損，最高可處仲介公司30萬元罰鍰。

◎新北、澎湖沒了！新式數位身分證將縮小試辦區 僅限竹市人數約45萬人

新式數位身分證New eID明年元月起將試辦換發，內政部今天發布新聞稿，將縮小試辦區，先於新竹市辦理小規模試行，人數粗估約45萬人。

◎追討18年 禾豐公司欠稅2億案上月終結

喧騰一時的禾豐集團掏空案，負責人張朝翔、張朝喨兄弟被判刑定讞，但禾豐集團旗下禾豐公司欠稅及罰鍰利息2億多元，行政執行署台北分署歷經18年的追討，終於在上月拍賣土地並得款200多萬元後，將全案終結，總計共收回2億300萬餘元欠款，繳入國庫。

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(中時新聞網)