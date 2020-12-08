維熹(3501)搶進低軌道衛星及車用，成果開始顯現，其中低軌道衛星產品今年第3季已出貨在試用階段，預計明年第2季出貨有機會放大，隨著車用及低軌道衛星等新產品出貨放量，維熹預估，明年其他類產品佔營收比重可望達10%，在新產品及白色家電產品挹注下，維熹審慎樂觀看待明年營收，維熹表示，公司營運谷底已過，期待明年營收及獲利比今年好。

維熹今天下午舉行法人說明會，維熹產品為電源連接器及電源週邊產品，公司近兩年搶進車用及低軌道衛星領域，與美系客戶合作開發接收端家用AC電源線，包括連接到地面接收設備及家用路由器的電源控制及網路電源線，相關產品已在今年第3季開始出貨，不過由於客戶處於試用階段，今年相關產品佔維熹營收還很低，大約只有2%，預估明年第2季出貨有機會放大，成為推升維熹未來營運新動能。

在車用產品部分，維熹目前有EV充電槍及車用線束產品，其中充電連接線配合台系電源供應器廠出貨品牌車廠，車用線束則是出貨給電動摩托車及電動車廠，今年車用產品佔比約5%。

就產品銷售來看，家電(白色家電如：冰箱、洗衣機、吸塵器、廚房家電)佔維熹前3季營收比重約41%，消費電子(平板電腦、遊戲機)約佔19%，消費電子佔比較去年同期26%下滑，主要是因部分產品AC電源線被DC電源供應器取代所致；機電(UPS、發電機及工具機)約佔13%，電腦(NB、伺服器及印表機)約佔4%，其他(低軌道衛星、充電槍、車用線束、汽車配件及LED戶外燈等)約佔8%。

除車用及低軌道衛星佈局進入收割，維熹亦全力進行產線自動化，員工人數從過去的5000人降至2700人，有效降低公司生產成本。

在產品佈局及產線調整效益顯現下，維熹營運擺脫近一年的谷底，自第3季回到正常軌道，第3季合併毛利率攀高至27.27%，單季稅後盈餘1.9億元，年成長17.28%，單季每股盈餘為1.61元；累計前3季稅後盈餘為3.71億元，每股盈餘為3.14元。

近期銅價攀高，法人關心銅價對公司毛利的影響，維熹表示，匯率、銅價及美國關稅都會造成公司在毛利率上的壓力，不過今年上半年公司有備了一些銅庫存，今年第4季壓力小一點，但如果明年銅價維持高檔，對毛利率就會有壓力。

展望未來，維熹表示，第4季營運雖然較第3季下滑，但會比去年同期好，明年家電部分新增歐洲白牌家電客戶，搭配車用及低軌道衛星出貨成長，明年營收看起來審慎樂觀，公司營運谷底已過，期待明年獲利比今年好。

(時報資訊)