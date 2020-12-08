歐股周二開盤即下挫。脫歐談判持續懸而未決，雙方相關官員陸續釋出不同立場和發言；另歐洲初進入冬季，疫情仍不佳，投資人擔憂社交限制延長或加劇，將造成更多經濟傷害。

周二泛歐Stoxx 600指數早盤上下波動，跌0.28點或-0.07%，為392.56點。石油天然氣股跌0.48%，休閒旅遊股跌0.44%，同樣地表現出疫情惡化時的受害股。

倫敦FTSE 100指數在近幾日多次領先歐洲其他股市，早盤下跌0.4%。

英國與歐盟在周一為能收窄雙方立場差距，首相強生和歐盟執委會主席萊恩已預定本周進行面對面會談，為本月底終止的過渡期進行最後衝刺談判。

德國確診數持續處於高檔，衛生部長史潘(Jens Spahn)周一晚間表示，政府已經在考慮聖誕節前再收緊社交管制，因目前的封鎖措施仍無法有效壓制疫情。總理梅克爾(Merkel)周一告知黨內人士，現行的措施不足以壓制疫情。

據媒體報導，討論會在本周進行。德國DAX指數跌早盤跌0.1%。

(時報資訊)