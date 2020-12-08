華邦電(2344)自行結算2020年11月合併營收為66.75億元，較10月減少2.76%，較去年同期增加64.52%，主要原因是旗下轉投資新唐科技於今年9月完成對日本Panasonic Corporation半導體相關事業之併購，自9月起併入華邦公司合併財報。

華邦電第三季每股盈餘0.08元，公告自結10月合併淨利為0.58億元，每股盈餘為0.02元。

華邦電9月起合併營收大增，9月合併營收達74.77億元，較8月的44.32億元大增；10月合併營收降至68.64億元，11月合併營收續降為66.75億元；因合併效益，華邦電子2020年1至11月合併營收為538.75億元，較去年同期增加20.53%，創同期新高。

展望第四季，華邦公司自身由於華為趕在禁令生效前提前拉貨，帶動第三季營收續揚，也因營收基期墊高，華邦電預期，第四季營收可能持平第三季。

華邦電第三季營收攀高，但因併購初期致整體費用增加，單季合併淨利3.77億元，歸屬於母公司業主淨利3.31億元，較第二季減少53.3%，年減約44%，每股純益0.08元。前三季稅後純益9.54億元，年減35%，每股純益0.24元。

華邦電第三季營收160.34億元，季增25.76%；毛利率26.96%，季減2.34個百分點，年增0.47個百分點；稅後純益3.31億元，季減53.3%，年減44%，每股純益0.08元。前三季營收403.35億元，年增約11%；毛利率26.89%，年減1.08個百分點；稅後純益9.54億元，年減35%，每股純益0.24元。

(時報資訊)