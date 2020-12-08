台北市民政局長藍世聰短報妻子近4000萬元財產，遭監院開罰66萬元，他不服提起行政訴訟，主張他與妻子感情不好，工作、財產各自獨立，無從了解妻子財產狀況，但台北高等行政法院不採信，判他敗訴，可上訴。

藍世聰2016年11月1日申報財產，針對妻子的部分，監察院認定短報存款4筆、溢報存款1筆、未據實申報存款2筆、債券2筆、基金受益憑證43筆、保險10筆、事業投資1筆，故意申報不實金額總計3989萬6178元，遂於108年9月10日依法開罰66萬元。

藍世聰提告主張，申報不實的是他的妻子，妻子是獨立個體，且不是公職人員，且夫妻倆感情不睦，工作、財產各自獨立管理，互不干涉且顯少交談，他無從了解妻子的財產狀況，任公職以來從未申報不實，並非故意隱匿妻子財產；裁罰金額更相當於他半年薪資，過於苛刻，請求撤罰。

但合議庭認為，依法律規定，藍世聰有真實申報配偶財產的義務，應向妻子確認財產現狀，核對無誤後申報，卻未善盡查證義務，放任不正確的資料申報，且未舉證夫妻感情不睦，真實性仍有疑問。

此外，藍世聰具狀稱，因妻子的自然人憑證來不及辦理授權，無法取得最新資料，遂提供104年度的申報版本，才有疏漏；合議庭指出，這些財產已交付信託部分，即使妻子未提供財產狀況，也能取得105年度的資料，藍卻仍未申報任何1筆，顯然有容任申報錯誤的主觀意思。

合議庭並指，藍世聰申報不實金額為3989萬餘元，依規定應受罰80萬元，但監察院減輕裁罰66萬元，已考量保險商品複雜性、藍的動機等實際情況，並無裁量瑕疵，遂判藍敗訴。

(中時 )