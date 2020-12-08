北市國小爆腸病毒感染 1班級停課6天

台北市議員陳重文爆料，因大家都關心新冠肺炎疫情，而忽略腸病毒的流行，北市某國小1年級出現多名學生感染腸病毒的情形；陳指出，近期電話被打爆，也提醒學校要重視腸病毒的情況。台北市衛生局接獲學校通報，自11月28日至12月3日期間，該國小有3個班級，共計6人通報腸病毒，其中1個班級，因未停課，8日又新增2名學生感染，因此停課到12月13日。

台北市教育局指出，國小原則上無須停課，但進入流行警訊期間，若7日內同1班級有2名以上（含2名）學生經醫師臨床診斷為手足口病或疱疹性咽峽炎時，得採停課措施。

北市教育局表示，如達停課標準，由校方邀集家長代表及校內相關處室召開防疫會議研議是否停課，目前學校已加強校園環境巡查與消毒及衛教宣導，患病學生已就醫請假在家休養。

陳重文也建議，學校若有案例就盡快停課，避免學生間互相傳染，造成腸病毒疫情更加擴散，該校其中1個班級就是因為沒停課，又新增2個感染案例才停課，陳呼籲，各校不要因為關心新冠肺炎疫情，而忽略腸病毒疫情好發。

(中時 )