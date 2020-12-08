「紅綠水」流入泰山子母溝區 水利局追查中

泰山區公所回應，貴子坑溪河道改善工程計畫第一階段已完工，第二階段預計明年3月23日完工，公所目前已清除完畢並通報環保局檢測（泰山區公所提供／戴上容新北傳真）

新泰塭仔圳開發如火如荼進行，新北市府去年啟動河道改善工程，在河中間挖掘子母溝加速排水，原以為改善有成，未料近日卻有民眾拍到「紅配綠」詭異顏色的水流流入子母溝引發民怨；環保局回應，據調查是居民抽取含鐵地下水，才造成紅色溪流，該水質無毒，公所目前已清除乾淨。

泰山區貴子坑溪周邊工廠過去時常偷排放廢水，造成水質污濁、臭氣沖天，當地居民只能關窗避臭，新北市政府去年8月啟動改善工程，在新五路總長1.4公里溝渠中間，向下挖掘0.6公尺到1.1公尺深、寬2.5公尺的子母溝，希望能讓匯集水流使流速加快，避免汙水淤積溝道產生刺鼻惡臭。

有民眾於7日上傳怵目驚心的紅綠廢水流入子母溝的照片至臉書社團「ㄨㄚ是泰山人」，引發大批留言，「下雨天是偷倒廢水的好時機」、「沒救了」、「太扯了吧！」等，還有網友貼出照片爆料溪流先前也是紅色一片，而且此段溪流的上游更是堆滿垃圾，情況持續10多年之久。

泰山區公所回應，貴子坑溪河道改善工程計畫第一階段已完工，第二階段預計明年3月23日完工，公所目前已清除完畢並通報環保局檢測；環保局表示，據調查是民眾抽取含鐵的地下水，水流流入貴子坑溪後出現化學反應，才會出現駭人紅色河流，綠色部分則是優養化的浮萍，目前由水利局調查水質中。

(中時 )