有「矽谷最神祕獨角獸」之稱的大數據分析公司Palantir,日前遭到金融巨鱷索羅斯批評是邪惡公司、侵犯人權,遭索羅斯聲稱出清早些年投資所有股權、約1846萬股,更被摩根士丹利降評,導致該公司股價本月2日大跌超過12%,收在22.51美元。不過,Palantir近日與美國食品藥品監督管理局(FDA)續約合約,約4400萬美元(約12億元新台幣),讓該公司股價7日收盤大漲近22%,不僅大舉收復日前跌勢,逼近11月25日收盤歷史高點。

Palantir股價周一(7日)大漲5.09美元或21.34%、收在28.94美元,逼近11月25日收盤29.05美元的上市以來歷史高點。Palantir今年9月底上市,不同其他SaaS(Software as a Service,軟體即服務)採用IPO上市,該公司選擇直接上市,上市訂價為7.25美元,截至7日收盤,該公司股價飆漲近300%。

Palantir近日與FDA藥物評估和研究中心(Center for Drug Evaluation and Research,CDER)簽訂最新為期3年的合約,將替其提供數據分析服務,加速新藥上市審查速度;另外,Palantir也替FDA 腫瘤卓越中心(Oncology Center of Excellence,OCE)提供服務,專門為癌症治療藥物進行數據分析,提供相關藥物開發與審查內容。

雖然該筆與CDER的合約,是Palantir與FDA合作以來最大案子,但這份合約早就從10年前起就簽訂,這次的實屬延長期限性質的合約,但也展現該公司在後疫情時代各國對於各類重大流行疾病的掌握能力中,所蘊含的商機。

Palantir與美國中央情報局(CIA)、國防部等政府機構合作而聲名大噪,由於這家公司出售助於驅逐移民的分析軟體,而受到人權團體抨擊,加上其數據分析業務,也引發外界對於侵犯隱私疑慮,Palantir遭到索羅斯嗆聲是邪惡公司、侵犯人權。

至於Palantir在11月12日盤後公布2020 年第三季(截至 9 月 30 日),同時也是上市以來首份公開財報,其該季營收年增52%、達2.894 億美元,遠優於市場預期。其中來自企業營收貢獻1.27 億美元、年增35%,政府業務1.63 億美元、年增68%。

然而,Palantir營業虧損達 8.478 億美元,主要是該公司在上市後,支付員工 8.47 億美元分紅費用。Palantir 營運長 Shyam Sankar在財報視訊會議上提到,疫情推動全球各政府衛生單位更積極升級軟體系統下,該公司前景仍相當看好。

(中時新聞網)