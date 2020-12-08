比親臨現場還能更精細欣賞文物之美，在8K高畫質影像下，翠玉白菜、肉形石的細節與美感更能全面呈現，國立故宮博物院9日起推出「國寶新視界」系列影片放映活動，邀請民眾觀影。

故宮今年拍攝的文物影片，除了聞名的翠玉白菜、肉形石，更有現正於「呼畢勒罕—清代活佛文物大展」展出的〈龍藏經〉、宋代山水畫鉅作范寬〈谿山行旅圖〉、郭熙〈早春圖〉、李唐〈萬壑松風圖〉等六件作品，在8K高畫質呈現下，翠玉白菜的雕琢細節，肉形石的層層紋理，乃至宋代畫家的筆觸都一一現形。

「國寶新視界」8K影片與台達電子文教基金會合作，使用台達研發的全球第一台8K投影機，9日至13日一連五天，在故宮文會堂安排場次提供民眾入場觀影，飽覽文物細節，且系列影片導演柯子建，邀請了國際知名的流體藝術家Roman De Giuli、金獎配樂李欣芸、攝影師廖敬堯，共同為每件文物量身打造專屬的視聽效果。

(旺報 )