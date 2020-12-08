知名湯圓品牌桂冠日前與屏東福灣巧克力推出聯名巧克力湯圓，遭網友揶揄是「性騷巧克力」，短短數日緊急下架道歉。女網友PO文起底，福灣許姓董事長5年前性騷擾女實習生被判6月徒刑，他的兒子不滿判決上網批「被品性惡劣的問題學生婊」，也敗訴遭判拘役40天，父子皆可易科罰金。

福灣巧克力多次於國際巧克力大賽中奪牌，曾與多家食品商推出聯名商品。見桂冠與福灣推出聯名巧克力湯圓造成話題，一名女網友11月15日於「Dcard」PO文掀出福灣許姓老董5年前性騷女實習生的黑歷史。

判決指出，許男2015年1月10日晚間涉嫌在自家農場咖啡廳，從後方捏女實習生腰部、臀部，還7秒內、3次從後方熊抱、環抱女實習生腰部。一審屏東地院依強制猥褻罪判許男8月，二審高雄高分院改依意圖性騷擾罪判許男6月、得易科罰金，全案定讞，民事部分判賠15萬元。

許男兒子見媒體報導此事，怒在個人臉書PO文批「被品性惡劣私生活混亂手上缺零用錢的問題學生婊」，也遭女實習生提告，刑事部分遭判拘役40日、得易科罰金，民事部分判賠6萬元。

女網友的起底，導致桂冠巧克力湯圓遭到網友大陣仗抵制，開賣4天緊急停產並下架，強調已上架商品賣出所得將全數捐出做公益，未來聯名合作會兼顧「實踐社會價值與責任」。目前，市面上已無其他福灣巧克力聯名食品。

(中時 )