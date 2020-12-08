國際美元低檔整理，台股繼續衝衝衝，外資轉小幅買超，加上出口商拋匯，激勵新台幣延續前一個交易日升勢，尾盤央行進場調節後，終場收在28.516元兌1美元，再創逾23年新高，升值1.8分，台北外匯經紀公司成交量12.30億美元，且盤中28.2元及收盤28.5元的新「雙防線」已成形。

外匯交易員指出，台股開低震盪走高再衝新高14,360點，大漲130點，外資也轉為小幅買超42億元，在匯市有買有賣偏匯入，尤其出口商在央行月初無預警放手新台幣盤中28.5元及收盤28.8元「雙防線」後，已不再有期待，一拿到美元就進場拋，支撐新台幣升勢，但尾盤央行仍進場作價調節，回到28.5元價位。

外匯交易員認為，觀察3日以來的新台幣走勢，新台幣應該是進入新的「雙防線」，盤中就是過不了28.2元，收盤力守28.5元，與原防線的差距都是3角，代表在弱勢美元下，新台幣欲弱不易，央行也將跟隨主要亞幣的方向，逐步下調防線，或許過一陣子就是盤中28元整數、收盤28.3元，就看何時再度放手。

(工商 )