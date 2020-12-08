欣葉餐廳旗下眾多品牌推出多款鍋物與年菜，包括新鮮現做整套圍爐外帶桌菜、各式鍋物，和多樣年糕、伴手禮，澎湃美味又便利。其中欣葉台菜與欣葉小聚8人份「七滿福」與6人份「七巧福」圍爐桌菜，從拼盤、前菜到主食共七樣現做手路菜，除夕當天拎回家，立馬澎湃上桌，搭配過年必吃的三種冷藏、冷凍年糕。

預先冷凍冷藏的鍋物包括日式寄鍋、咖哩，與馬來西亞風味叻沙鍋等；帶著欣葉特色的七味夏威夷果、咖哩腰果、蜜糖胡桃堅果，和加拿大野生藍莓汁組合成三款禮盒「珍果禮盒」「野生藍莓禮盒」「藍莓珍果禮盒」，提升免疫力與素食取向。不同產品符合不同預算，價格從350元起至8388元不等，自12月11日起接受預訂。

為擴大爭取歲末餐飲商機，欣葉並推出線上回饋活動，在欣葉「Shinyeh [email protected]」為消費者準備好線上紅包，只要每周用手機滑一下，1,600元電子折扣金就累積到手，可於2021年1月4日至4月30日至欣葉旗下的各品牌用餐抵用(2/10~16春節不適用)。

欣葉推出的整套年菜，強調道道皆是廚師現做常溫台菜，不但新鮮且風味絕佳，包括過年必備的海鮮冷盤、家禽，還有高檔的鮑魚等，二個保冷袋按冷、熱食分裝，整套輕鬆上桌，讓除夕年夜飯也可享受如主廚到府外燴般的現做滋味。

欣葉集團亦推出多款鍋物與伴手年禮，董事長以圍爐為概念，匯聚豐盛多樣食材的「品鍋」，層層堆疊手路配料，彷如微型的團圓飯，是除夕桌上最重要的一鍋。另外尚有圍爐必備的「佛跳牆」，帶有桂竹筍的「瑤柱五味砂鍋」，或價格親民的「干貝佛跳牆」等年味十足的菜餚。喜歡寄鍋風味的朋友，可嚐以松阪豬、鮑魚、厚切鮭魚、蝦等山珍海味領軍的「漁豐寄鍋」，帶有來年豐收的祝福；或是「北海道湯咖哩」，以8小時蔬菜熬煮高湯翻炒成焦糖色洋蔥，搭配日式辛風咖哩精煉成湯咖哩和多種蔬菜，讓圍爐也可以很健康！此外金爸爸「大馬嘉年華叻沙鍋」以10種香料與雞湯為湯底，時蔬與海鮮煮完再沾一下附帶的參峇醬，讓今年的圍爐餐桌充滿濃濃異國情調。

欣葉集團推出的年節伴手禮，除有遵循傳統製法回購率超高的台式「芋頭」(鹹)和「紅豆」(甜)年糕禮盒之外，還有唐點小聚的港式「臘味金蝦港式蘿蔔糕」，以金鉤蝦、臘腸爆香，軟糯細嫩不油膩，充滿了蘿蔔的香氣，更特別用臘肉及蝦米鋪了頂層，以鴻運當頭為新春吉祥寓意。欣葉李董事長親自研發的干貝XO醬和干貝菜脯搭配烏魚子的欣葉「經典珍饌禮盒」，是饋贈親友的頂級選擇；咖哩腰果、七味夏威夷果，搭配蜜糖胡桃，風味獨特的堅果和欣葉獨家代理的加拿大野生藍莓汁，組合成「野生藍莓汁禮盒」、「珍果禮盒」、「藍莓珍果禮盒」獻給重視健康、欣賞好物的消費者。

「欣葉[email protected]」為消費者準備的紅包，只要於2021年2/28日前加入欣葉[email protected]好友，就可領取8波200元電子折扣金，於2021/1/4~4/30周一至周五至欣葉旗下的各品牌店內用餐消費均可折抵。

(工商 )