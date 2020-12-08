知名連鎖咖啡星巴克今（8）宣布，全台門市今正式突破500店大關！為歡慶500店里程碑，星巴克將於12月9日起推出歡慶500系列周邊商品，有馬克杯、皇冠小熊撲滿、隨行卡等；同時，星巴克也特別設計歡慶500店IG限時動態GIF貼紙，邀顧客一起在限時動態上搭配GIF貼紙，分享跟星巴克的故事。

星巴克表示，從1998年起在天母地區開設第一間門市，之後陸續進駐各縣市，結合在地特色開設一間又一間的特色門市，迄今全台星巴克已突破500店大關。原本全球星巴克評估，台灣市場頂多開出一百多間、平均每20多萬人一間的規模，到如今已突破500間門市、平均每近5萬人就有一間星巴克，成為一個里程碑。

星巴克並強調，目前星巴克已達到99%的道德採購，按照道德標準採購咖啡，意味著支付高品質咖啡以合理的價格，遵循咖啡最佳實踐和準則，並支持益於當地咖啡農社區整體健康的社會方案，意即每一杯顧客購買的咖啡追究源頭，都能夠或多或少促進世界各地的咖啡社區，進而影響全球至少一百萬人的生活。

不僅如此，星巴克指出，呼應全球星巴克今年一月發表的未來願景，訂定至2030年減少碳、水和廢物的初步目標，台灣市場除以提供環保杯折扣10元的方式，鼓勵顧客自行攜帶可重複使用材質的容器至門市購買咖啡飲料外，也配合政府政策，將內用水杯、餐具改以可重複性使用材質，全門市亦導入可重複使用的不鏽鋼攪拌棒，12月9日起全門市更將導入以咖啡渣製成的托盤，落實回收減廢再利用的永續循環精神。

為歡慶500店里程碑，星巴克表示，將於12月9日推出歡慶500系列新品，以直觀的數字500作為設計，同時，12月9日至12月17日更推出首波行銷活動，顧客在全門市單筆消費折扣後滿兩千，即可獲「歡慶500咖啡渣托盤」乙個。

(工商 )