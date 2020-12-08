時序入冬，馬祖旅遊進入「淡季」，有旅遊業者為吸客推出優惠方案，3天2夜機加酒6000元有找，2人同行另有優惠。連江縣交通旅遊局長林長青表示，馬祖4季分明，冬天造訪馬祖除了特有的軍事風光外，另外還有肥美的甲殼類海鮮都很值得一嘗。

受到新冠肺炎國際疫情影響，民眾轉往國旅，馬祖等離島成為熱門旅遊地點，今年6月起，遊客人數逐漸攀升，連江縣南竿航空站今年10月往返載客量更突破5萬人次，創下該站開航17年來單月新高。

然而，時序入冬加上受到東北季風影響、氣溫下降，馬祖旅遊進入「淡季」，遊客人數開始下滑，為持續吸引遊客，業者推出3天2夜機加酒6000元有找方案，甚至2人同行另有優惠、團客方案及自由行等方案。

林長青表示，受到疫後影響以及中央政府補助，國旅遊客人數倍增，但隨著補助截止，遊客也開始下滑。他強調，馬祖4季都有不同的旅遊風情，業者自行會根據市場需求調整價格，若想避開壅擠人潮，如今暢遊馬祖4鄉5島正是時候。

林長青也提及，莒光、東引等鄉公所都有推出相關活動，鼓勵民眾前往當地旅遊另有優惠贈品，此外，莒光方塊海受到潮汐影響產生的自然美景，目前僅有法國、馬祖可見，「馬祖1年4季都歡迎遊客旅遊！」

(中時 )