「人氣金曲樂團」茄子蛋。（華視提供）

「嘻哈教父」MC HotDog。（華視提供）

「百萬人氣YouTuber」黃氏兄弟。（華視提供）

華視轉播的《2021紫耀義大 享樂拾光跨年晚會》晚會表演再加碼，從原訂晚間9點開場，提前至晚間8點，增加一小時的精彩內容陪觀眾朋友嗨翻跨年夜，晚會將由「人氣金曲樂團」茄子蛋開唱，茄子蛋很高興能夠受邀參與義大跨年演出，團員們表示：「今年現場演出的機會比較少，每次表演我們都是用盡全力，期待能把我們滿滿的能量帶給樂迷朋友們，陪伴大家充滿活力地邁向2021年！」

除了茄子蛋外，還有「嘻哈教父」MC HotDog（熱狗）、「百萬人氣YouTuber」黃氏兄弟等吸引年輕族群的歌手輪番上陣，熱狗稱讚義大煙火很厲害，笑說：「能透過跨年近距離看煙火很開心，會趁機會帶小朋友一起去感受跨年的氣氛！」以及黃氏兄弟首次跨年表演就獻給了高雄義大，心情十分緊張，弟弟瑋瑋說：「難得有機會站上這麼大的舞台，很忐忑能不能有完美的演出，所以現在使盡全力在練習和籌備」。

再次來到高雄演出，茄子蛋團員們提到高雄的第一印象就是「熱情」，團員們透露每次舉辦巡迴，他們都會來到高雄，每次遇到的樂迷、品嚐美食的店家攤商，都很熱情地回應和照顧他們，給茄子蛋團員們留下很深刻的印象。熱狗則表示對高雄很熟，透露自己的媽媽和女友都是高雄人，美食景點都去遍了，他笑說：「高雄有些很不錯的玩具店，會趁這次跨年空檔去逛逛！」而對黃氏兄弟來說，想到高雄就會聯想到「熱情、活力」，表示這次跨年行程很滿，很可惜沒有辦法到夜市晃晃，期待之後能再下去品嚐夜市美食。

《2021紫耀義大 享樂拾光跨年晚會》由「人氣金曲樂團」茄子蛋熱力開唱，「嘻哈教父 」MC HotDog、「金曲歌王」蕭煌奇、「搖滾女王」楊乃文、「百萬人氣YouTuber」黃氏兄弟、「人氣女團」Pink Fun輪番上陣演出，跨年倒數前後由「全能天后」楊丞琳、「情歌王子」Bii畢書盡壓軸演出。精彩內容將在12月31日晚間9點至1月1日凌晨1點於華視主頻、華視新聞資訊台、華視YouTube頻道轉播。

(中時 )