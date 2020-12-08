家喻戶曉的日本漫畫作品《哆啦A夢》，由於內容輕鬆詼諧有趣，而且尺度上非常適合闔家同樂，不管在哪個時代，都是許多人的兒時回憶。但近日有日本網友在連署網站上要求《哆啦A夢》刪除「靜香洗澡」的片段，因為這段情節涉嫌帶壞小孩。

日本網友虫真緑野在連署網站「Change」上提出連署，要求移除掉《哆啦A夢》故事中，靜香洗澡的畫面。他解釋自己雖然是看《哆啦A夢》長大的小孩，但是當自己為人父母之後，才認為原本小時候看似沒有問題的片段，其實問題非常的多，其中他認為最大的問題就是靜香洗澡的畫面。

由於故事中，靜香洗澡的畫面大多會與失誤、惡作劇做結合，虫真緑野認為，偷窺別人洗澡並不是惡作劇，而是一種性傷害，這種傷害放在現實生活中，是極有可能讓一名女性終身害怕與男生相處的。而同時他也要求製作單位，在未來創作時，必須要避免洗澡的場景，也不應該安排一些沒有必要的裸露畫面在故事中，甚至對於一些偷窺內褲或是裙子飄起的畫面也要處理。

目前這項連署獲得909人贊同，這項請願書的目標對象就是目前負責放映《哆啦A夢》動畫的朝日電視台，還有製作動畫的「新銳動畫」。

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(中時新聞網)