高雄首度港灣跨年，市府賣力宣傳，副市長史哲更愛賣關子，活動亮點分次宣布，原本雙舞台新增第3個「海上舞台」，且至今不明講是否安排煙火秀；市府估計，跨年倒數將聚集近10萬人，散場後約2個小時才能完全疏散。

高雄市長陳其邁、副市長史哲一搭一唱，不願意一次公布跨年活動設計，就是要保持民眾好奇心，史哲繼日前公布雙舞台主視覺後，又在臉書分享海事工作平台船照片，證實將有第3個海上舞台，他特別強調，這是台灣自製、搭建大港橋使用的工作船，見證台灣海事工程能量。

他說，高雄是海洋首都，2021「跨百光年」海、港和船是演出的一部分，所以第3舞台就設在港灣的海中，活動將以光為主題，「陳其邁市長交代要surprise，我們只好一直貪心加碼」；不過，媒體詢問是否如外傳會有煙火秀，他並不說死，只表示還要評估。

市府文化局、交通局、警察局8日也公布跨年夜交通管制規畫，31日中午開始，逐步實施3階段管制，汽車只出不進，機車則於當天下午3時開始，可從中正橋沿大公路、鼓山一路、臨海新路至蓬萊路進入蓬萊舞台，現場規畫2處收費機車停車場。

交通局鼓勵搭乘大眾交通工具前往，捷運加密至2.5分鐘1班、輕軌7.5分鐘1班，並配合延長營運至凌晨2點，另有中央公園至高雄遊行音樂中心的接駁公車，市府估計，12點倒數時刻現場將有8萬至10萬人，散場後完全疏散應是凌晨2點。

(中時 )