「搭搭搭搭！」位於桃園市龍潭區龍元宮廟口的隆興商店，又被顧客稱為「寶春姊雜貨店」，店內計算機敲打聲不絕於耳，第1代老闆莊寶春今年92歲，胼手胝足75個年頭，8坪小攤如今成長為20餘坪的雜貨店，現由第2代接手經營，傳承陪伴龍潭人長大的溫暖小店。

鄰里間頗富盛名的隆興商店，創立於西元1937年，由莊寶春阿婆曾雙起家，原先販賣豆類甜湯，後轉型成雜貨商店，店內提供農用品、新鮮南北貨等常民所需，顧客買貨之餘，也愛在店面泡茶、話話家常，走一趟就能將街坊八卦盡收耳裡。

「早期生活很苦，不捨得收錢阿！」莊寶春回憶，龍潭務農者多，持家婦人總要在收成前勒緊褲帶，在現金入帳前咬牙養活孩子，她總會心甘情願讓顧客賒帳，待新年時再收取款項。農家子弟總說，大家都是靠著寶春姊的「養育之恩」，才能將一家大小照顧得服服貼貼。

雜貨店現由第二代徐雙源（左）和太太彭瓊慧（右）接手經營，兒女也蓄勢待發準備傳承阿嬤打拚70餘年的傳統小店。（黃婉婷攝）

雜貨店現由第二代徐雙源和太太彭瓊慧接手經營，店內商品還曾擴及學生制服、保養品，兩夫妻甚至有獨門藥單，要是客人有身體疼痛，便會大方分享私家養生撇步，若客人不諳食材的料理方式，也會耐心教導對方製作手法，「這些都是外面買不到的啦！」

隨著時光推移，廟埕旁超商林立，卻總是無法取代韌性極強的隆興商店，徐雙源說，秘訣就是多年累積的信譽，加上價格童叟無欺，老客戶忠誠度高，才讓老店在龍潭屹立83年，成為龍潭人心中最雋永的記憶。

店內提供農用品、新鮮南北貨等常民所需。（黃婉婷攝）

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