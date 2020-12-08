中央銀行重拳打房，「不動產信用管制措施」8日火速上路，中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄重炮抨擊央行以突襲方式打房，政策來得太突然，且溯及既往，沒有給民眾及業者喘息機會，恐將釀嚴重的房屋與土地交易糾紛，出現部分交易可能「斷頭」危機，疫情衝擊經濟還未復甦，對著房地產而來，後續善後問題可能又凶又猛，後果難料。

林正雄直言，央行強調政策是為打炒房，但對市場、對購屋人及建商來說，實際就是打房，其實打炒房並不難，只要針對買賣紅單進行嚴懲，即可迅速恢復產業及市場秩序。

他表示，以房屋買賣市場，每年平均約7萬戶的預售屋市場，年底進入交屋高峰，初估至少有3萬戶在年底交屋，其中屬第3戶買賣的可能有4、5000戶，及數千筆土筆交易，將立刻受到衝擊，產生購屋糾紛，民眾變受害者。

「應該給市場緩衝的時間，政策不應溯及既往」，林正雄強調，對已送銀行跑流程的案件，必須依原條件核貸，才不致產生違約風險或交易糾紛，許多已經完成簽約，但尚未核貸的房屋買賣案件，政策昨天宣布，今天起馬上面臨貸款限縮，買賣雙方合議的約定條件，將被迫改變，未來該如何順利交屋，成為未知數。

此外，針對土地交易，原本買方可以貸款八成，現在只剩5成5，另外1成為保留動工款，林正雄說，買方立刻多出2成5自籌款，初估全台約有數千筆土地交易買賣將受影響，交易金額較大，手頭資金不足的買方，將如何完成交易，政府應予正視。

近期房價上揚，中央認為過熱，林正雄表示，建商也是迫於無奈，主要因為建材原物料與工資上揚，還有缺工問題所致，混凝土、水電等原材料，平均上漲2成；模板工、綁筋工的工資，也由每天約2500元漲至3800元，成本暴增，從覓地、籌畫、興建到交屋，動輒4、5年時間，投資龐大經費，建商付出的代價與售後服務、責任，壓力更大，建商在疫情時還未抒困，反而變重重一擊。

(中時 )