2020年剩下最後一個月，據群益投信統計資料顯示，2000年來每年12月到1月全球主要股市平均月漲幅表現，以越南6.84％表現最佳，其次印尼5.46％，台灣4.82％名列第三，菲律賓4.69％、巴西4.11％，前5名都有4％以上的漲幅，前十名表現中僅巴西、俄羅斯非亞股，整體以新興亞股表現較佳，特別是東協、台灣更值得關注。法人表示，每年12月是全球股市最後衝刺的時機，而隔年的元月行情表現也可期，這些投資區域的相關基金，值得投資人留意。

群益東協成長基金經理人高浩偉指出，受新冠肺炎疫情影響，東協股市2020年壓力較大，雖然因為新冠肺炎疫苗開發進度出現好消息，加上美國的大選結果出現對資本市場最有利的組合，11月份東協國家股市全面上漲，其中，泰國、新加坡、印尼上漲幅度皆超過10％，不過印尼、菲律賓、泰國股市今年來仍是負報酬。觀察近期這波上漲族群主要以循環性行業及疫情受害股，比如觀光、餐飲、航空為主，先前強勢的疫情受益族群，比如醫療手套、電信類股，走勢反而下跌。

群益ESG永續投資總召集人林孟迪表示，台股是投資人投資組合中不可或圈的一環，台股萬四關卡守穩，台股創新高已成常態，投資人應打破創新高是賣點的投資舊迷思，反而要樂觀看待、穩健投資。現階段台股處在高檔，在投資佈局難度提高，在風險機會並存下，建議現階段以相對個股較低波動的台股基金介入為宜。

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