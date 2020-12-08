屏東縣旅館商業同業公會7日假墾丁馬爾地夫溫泉大飯店召開第八屆第一次會員代表大會暨第八屆理、監事選舉，由理事長林貴平主持會議，並進行第八屆理、監事改選，經過理、監事、常務理、監事及理事長選舉，最後由林貴平當選連任第八屆理事長；馬爾地夫飯店董事長張榮南當選第八屆常務監事。

林貴平為現任墾丁馬爾地夫溫泉大飯店經理，對於連任旅館公會理事長一職，林貴平表示，感謝一路走來受到眾多同業先進給予的支持和愛護，今年初新冠肺炎疫情（COVID-19）讓觀光產業首當其衝，但也因此凝聚彼此的向心力。

今年公會也積極爭取開辦觀光產業轉型培訓課程，從今年4月份開始，一直到7月底，陸續辦了五場培訓課程，受惠的從業人員總共371名，總上課時數43,196小時。

他指出，政府對各項防疫措施的準備快速又確實，中央各部會以及屏東縣政府也推出各項紓困措施及振興與行銷方案，來幫助業者渡過難關。在理、監事和會員們的支持下，該會未來將更積極參與多項中央與地方的活動，為大家爭取權益，以及政府部門對公會的重視，也加強與公部門的聯繫。

林貴平強調，當選是一份承擔、是一份責任，在任期內將竭盡所能、努力不懈，實現競選的承諾，提昇公會的地位。選舉已經結束，不分彼此，扮演好為大家服務的領頭羊，同時承擔公會之未來發展及帶動觀光產業的商機，為會員爭取應有的權益。

(工商 )