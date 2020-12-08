快閃記憶體控制晶片暨儲存解決方案整合服務領導廠商群聯電子 (8299) 於8日公布2020年11月份營運結果，合併營收為新台幣42.18億元，較10月減少5.2％，與去年同期相較減少3.7％。全年度累計至11月份營收達443.22億元，年增率將近10％。

與去年同期比較，11月份SATA及PCIe SSD控制晶片總出貨量成長近43％，創單月歷史新高；eMMC記憶體成品總出貨量也受惠於嵌入式應用市場的持續回溫而成長超過250％。

此外，針對全年度累計的總出貨量年增率，SSD及eMMC記憶體模組總出貨量成長將近25％，刷新歷史同期新高；PCIe SSD控制晶片總出貨量成長近87％，創歷史同期新高；工規控制晶片總出貨量成長將近19％，再次創歷史同期新高。

記憶體總位元數 (Total Bits) 成長近10％，也同樣刷新歷史同期新高。總觀整體出貨量的成長，顯示PCIe SSD持續滲透各種儲存應用市場已成主流趨勢，再加上PCIe SSD在PC OEM的占比也持續攀升，都將直接與間接貢獻群聯高階產品的營收與獲利。

(工商 )