美國準總統拜登宣布目前不會簽署任何新的貿易協定後，蔡政府宣布開放萊豬進口，還能替台灣換來什麼？行政院長蘇貞昌今天在立法院備詢時回應，台美貿易很重要，今天政府盱衡整個狀況，請國人同胞放心；他也保證，之後美國豬肉進口後，包裝都會漂漂亮亮、清清楚楚。

美國總統拜登在接受紐約時報專訪時指出，在改善國內勞工教育、經濟問題前，將不會與他國簽訂新的貿易協定，也宣告蔡政府下月一日開放的美國萊豬、牛後，恐將暫時換不到原先設定的「國際地位」。對此，經濟部長王美花今天呼籲國人要將心比心，因為美國有它國內的問題。

今天下午，國民黨立委萬美玲質詢蘇貞昌則表示，政府明知民眾對萊豬有疑慮，也曉得萊劑有風險，卻仍說為了國家利益必須這麼做，「今天在這裡請清楚說明，到底開放萊豬能替台灣換來什麼？什麼樣的利益大到必須用全民健康做交換？」

蘇貞昌回應，政府一定以國民健康為第一，但一個國家也必須跟世界往來，所以要跟人家貿易也不能不理國際規範，尤其台、美貿易更是重要，這就是台美間的貿易障礙，今天盱衡整個情況後決定採這個態度。

至於台灣開放萊豬後能換到什麼？蘇貞昌說，請國人同胞放心，所以肉品縱算有含萊劑，但只要進口的豬肉都逐批檢查，而且明白標示；現在還有進口廠商也表示不進萊豬，而進口後的肉品，包裝也都會票漂亮亮、清清楚楚，表示不含萊克多巴胺。

對此，萬美玲質疑，蘇揆說了這麼多，還是聽不清楚為什麼要進口，也沒回應拜登說目前沒有要簽屬協議。

國民黨立委林思銘質詢時則說，政府一方面把萊劑是違禁藥，禁止台灣豬農使用；但一方面又說要符合國際標準，所以要開放含有萊劑的豬肉進口讓台灣人吃，這種說法顯然不合邏輯。

對此，蘇貞昌表示，因為他覺得台灣的豬不需要用萊劑飼料，尤其客家鄉親都吃黑豬，黑豬連飼料都不要，都是吃廚餘。農委會主委陳吉仲也說，全世界有101個進口萊豬的國家，其中有75個在國內也是禁用萊劑。

(中時 )