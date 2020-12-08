美國執法人員今天搜索一名頂尖資料科學家的住處，曾協助佛羅里達州建構武漢肺炎線上追蹤器的她，宣稱自己是因拒絕配合政府竄改資料，才會丟掉公家飯碗。

佛羅里達州執法局（Florida Department of Law Enforcement）局長史維林根（Rick Swearingen）表示，探員以瓊斯（Rebekah Jones）駭入州衛生廳通訊系統為由，持搜查令搜索瓊斯在佛州塔拉哈西（Tallahassee）的住處。

史維林根表示，探員「查扣數台裝置，將進行鑑識分析」。瓊斯推特貼文則說，她的電話「和所有的硬體與技術」都被查扣。

根據「坦帕灣時報」（Tampa Bay Times）上月報導，一封未經授權的訊息上月透過衛生廳通訊系統發送給近1800名衛生廳員工，鼓勵他們「在另1萬7000人死亡前大聲表達」。

史維林根表示，衛生廳舉報遭駭之後，調查於上月展開。史維林根說，調查人員判定這封未經授權的訊息是從與瓊斯家人網路帳號相關的IP位置發出，探員才會拿著搜查令前往瓊斯家。

瓊斯對「今日美國報」（USA Today）表示，她並未侵駭任何政府系統。

路透社記者請瓊斯對搜索一事發表看法，目前未獲回應。

瓊斯告訴「邁阿密前鋒報」（Miami Herald），她認為調查人員目標不是她，而是要揪出她5月間遭解僱後，有哪些州政府人員曾和她談話。

她告訴「邁阿密前鋒報」：「他們最想從那些裝置得到的資訊，是過去6個月州政府內曾和我談話的所有員工資料。」

瓊斯在推特帳戶張貼監視器拍攝的搜索住家畫面，畫面中探員拔出武器大吼，叫二樓一個鏡頭沒拍到的人離開屋子。她說：「他們拿槍指著我的臉，拿槍指著我的孩子。」

「這是一名誠實盡責的科學家的遭遇。」「這是一個不畏強權說出事實的人的遭遇。」

但史維林根在書面聲明中，否認探員曾在瓊斯家拿武器指著任何人。

佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）辦公室5月間捍衛解僱瓊斯作法時告訴「邁阿密前鋒報」，瓊斯多次違抗命令，包括擅自修改州政府的疫情追蹤器。

瓊斯被炒魷魚後，自行建構了2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）追蹤器，比州衛生廳的追蹤器包含更多細節，像是醫院容納量等等。瓊斯還說，她之所以被炒魷魚，是因為她不幫忙竄改資料，以助州政府重啟經濟。

(中央社)