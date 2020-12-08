北市外送員肇事熱區曝光 大安區中山區最多

隨著外送平台興起，台北市警察局交通警察大隊今天表示，為強化外送事故防制成效，去年10月於道路交通事故新增「外送平台」特殊註記，統計1年肇事熱區，以大安和中山區最多。

交通警察大隊今天發布新聞稿表示，台北市交通事故每10萬人口死傷人數為各縣市（不含離島）最低，為持續強化外送事故防制成效，市警局自去年10月起於道路交通事故新增「外送平台」特殊註記，以作為分析外送交通事故發生原因及研擬防制對策。

根據統計資料顯示，去年10月至今年10月間的外送交通事故，共計發生2107件，並造成外送員1死、926傷。

交通警察大隊分析發現，外送員肇事特性有4個特點。首先，年齡層以30至39歲最多、18至25歲次之；其次，肇事原因主要為未注意車前狀況、未依規定讓車、超速失控。

另，肇事熱區為北市大安區、中山區較多；肇事熱點為仁愛路與敦化南路口、市民大道與復興南路口發生最多。

交通警察大隊說，為加強外送員交通安全，警方特別參與各家業者舉辦外送員安通安全講習課程，並指派具交通事故處理實務的資深員警，分享外送員交通事故案例及宣導交通違規執法現況，提醒外送員防禦駕駛及守法觀念，以提升外送交通安全。

(中央社)