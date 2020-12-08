楊梅的第一次！桃園市楊梅區過往多舉辦健行活動，少有長程路跑賽事，在地方跑團的努力下，決定串聯楊梅、龍潭春季花卉特色，舉辦首屆「梅龍小鎮─魯冰花之戀」路跑，補給食品也融入客家米食特色，扣緊在地人文與生態，期許民眾能在明年2月28日共襄盛舉，一同徜徉在茶花、櫻花與魯冰花的懷抱。

楊梅、龍潭位於桃園市南方，2行政區緊鄰為伴，每年2、3月盛開的金黃魯冰花，與楊梅春櫻相映成趣，主辦方特將兩處特色結合，將過往健行路線「秀才步道」一路延伸至大北坑休閒農業區，跑者能從楊梅平原出發，沿途欣賞盛放櫻花，再到茶區欣賞茶花與魯冰花交錯栽種的茶鄉美景，感受初春旖旎風光。

選擇魯冰花作為主打，路跑執行長鄒雙喜指出，魯冰花是客家母親花，除響應花季的系列活動外，也為千萬客家母親的大愛而跑。（魯冰花之戀路跑主辦方提供／黃婉婷桃園傳真）

本屆路跑開放2000人報名，適合全齡參與，選手可視體能狀況選擇跑程，賽事路線分別為21公里魯冰花組、14公里茶花組及4公里櫻花組可選，參與21公里的民眾，還能在折返點領取客家傳統信仰三界爺的平安符，各補給站也會準備客家米食，以及地方特色農產，彰顯梅龍小鎮的客家特色。

魯冰花之戀路跑執行長鄒雙喜指出，魯冰花是客家母親花，路跑除響應年初的「戀戀魯冰花季」系列活動，也為了千萬客家母親的大愛而跑，近日更釋出多名跑團參與的試跑影片，呼籲民眾走出戶外，認識水土保持及城鄉特色。

報名網址：https：／／bao-ming.com／eb／content／4654＃22831

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