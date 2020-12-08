寶陞國際(2948)預計將在12月10日登錄興櫃，主要從事地板等建材批發買賣，營業模式為自中國大陸、柬埔寨及越南等地採購商品或選廠製造後進口至北美地區，再將商品銷售至連鎖零售商、中小型裝修零售業者、設計師與裝潢相關從業人員等，目前於美國加州、德州設有倉庫及銷售據點。

寶陞從事實木複合地板、強化超耐磨地板、塑料地板及櫥櫃等進口交易，並透過自營據點或連鎖賣場等通路銷售自有品牌商品。寶陞指出，集結各領域頂尖人才的研發與設計團隊，密切掌握時尚前線脈動，判斷流行趨勢，推出多樣且齊全的款式，使消費者和設計師能一站式滿足所有需求，這也是公司競爭優勢的一個條件。

寶陞國際成立於民國105年10月間，董事長兼總經理為黃楷倫，主要產品是實木複合地板、強化超耐磨地板、塑料地板及櫥櫃等銷售，送件時資本額為1億9,100萬元。寶陞國際108營收10億2,180萬元，稅前盈餘5,375萬元，每股盈餘2.46元。

(時報資訊)