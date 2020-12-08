力達-KY(4552)受惠於大陸製造業回溫，11月合併營收4.61億元，月增7.2％，年增2.9％，已連續第四個月轉正成長；累計前11月營收為39.09億元，年減21.4％。11月三大產品活塞機、螺桿機、渦旋機營收比重分別佔13.1％、68.1％及14.2％，受惠F變頻系列大單挹注，螺桿比重大躍進至近7成。

公司指出，目前配合推出多樣化節能螺桿機種後，螺桿替代活塞機成效明顯，幾款明星螺桿機種皆能有效轉換既有活塞客戶，較少需求重疊情形，亦代表發展多樣化商品策略具可行性。

11月中國製造業採購經理人指數(PMI)由10月的51.4上升至52.1，本月由15個亞太成員國簽署的「區域全面經濟夥伴協定(RCEP)」，預期將有利於公司未來產品銷售及減少關稅壁壘，提升亞太區域內的同業競爭優勢，RCEP將帶動大陸內需大循環，能促進內外銷雙循環，延伸區域間供應鏈需求，對大陸製造業將帶來正面作用。

(時報資訊)