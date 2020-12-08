美股持續改寫新高，全球各股市也隨之漲聲響起，挹注股票型基金績效跟著大好，據Lipper統計，投信發行的190檔海外股票基金中，下半年來的績優基金主要由中國與科技基金兩大類獨占鰲頭，前十強平均替投資人獲利逾三成之多；績效優異的中國基金包括保德信中國品牌、兆豐國際中國A股、安聯中國策略、兆豐國際中國內需A股，科技型基金則由摩根東方科技、統一全球新科技、統一新亞洲科技能源、第一金亞洲科技，可看出下半年來與亞洲市場相關的基金表現優異。

保德信中國品牌基金經理人許智洋指出，這波中國股市大漲是由基本面與資金面雙軌驅動，可謂「有基之彈」，因此能保持多頭熱度不墜，包括中國11月製造業PMI來到52.1，較前月上升0.7，顯示製造業復甦有所加快，另外從分項細看，以新訂單和生產指數上行幅度最大，分別來到53.9和54.7，顯見四季度經濟持續向好。

針對資金面，許智洋說明，中國融資券餘額已創下逾五年的高點，水位達1.59兆人民幣之多，反映出投資人對後市的樂觀預期，融資券規模的擴張不僅能刺激A股交易量提升，同時也為券商帶來源源不斷的收入。隨著滬深300指數站穩5000點大關之上，正式突破過去四個月的箱型整理區間，後續行情仍可期待，但因為目前進入財報空窗期，漲多的成長股短線漲勢可能稍事休息，資金將轉向低估值及週期性類股，預期估值較低的大型股相對有利；在選股方面，包括金融、工業、原物料等料將成為下一波市場資金著墨焦點之一，接棒助漲A股走勢。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷認為，在科技類股領漲下，美股三大指數不僅收復3月下旬疫情爆發以來的修正缺口，更進一步突破歷史新高，尤以那斯達克指數漲勢最為猛烈，累計今年來上漲近40%，僅次於中國創業板指、中小板指，居全球漲幅前三大指數。

時序即將進入新的年度，多頭能否延續？第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷認為，短線確實累計不小的漲幅，修正風險增加。但是從基本面觀察，企業明年獲利成長潛力大，將支撐股市表現。

(時報資訊)