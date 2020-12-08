連鎖醫材通路龍頭杏一(4175)11月份營收4.74億元，續創歷史同期新高，年增12.95%，其中電商在雙十一檔期更是表現突出，創造單日銷售額年成長760%、月成長151%的亮眼成績；前11月營收達53.09億元，年增11.79%。

杏一總經理蔡德忠表示，隨著新智能化物流中心啟用，結合大數據資料庫及物聯網功能，未來電商將可以做到急單六小時到貨，提供給顧客更好的消費體驗。杏一立基於既有的醫療連鎖通路核心，擴大服務上下游健康產業平台供應鏈，以建構大健康產業生態系為理念，期望未來將產業供應鏈上下整合及優化，讓顧客能夠獲得更大的便利服務，創造杏一、顧客及供應商三贏的成果。

杏一12月將舉行「杏福心30，大感謝祭」周年慶，除了有高額購物回饋之外，還有最新「iPhone 12週週抽，全月加碼抽杏一萬元禮物卡」等優惠活動，預計將可提升整體營收動能。

(時報資訊)