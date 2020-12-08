於桃園市復興區的復興橋，9月新建的光雕設計受到不少民眾青睞，為貼合即將到來的聖誕佳節，復興區公所預計在12月中旬辦理聖誕點燈儀式，在橋兩端沿線大玩創意，擺滿聖誕串燈與聖誕樹，並且在橋上增設愛心造景，吸引情侶、家庭拍照打卡，展現無與倫比的浪漫氛圍。

復興橋興建於1966年，橋長153公尺，為吊橋式的鋼骨水泥橋，過往作為北橫公路通車的交通要道，2002年因位在上游的羅浮橋落成啟用，復興橋也轉型成休憩功能的觀光通道，復興區公所今年斥資2300萬元執行修繕作業，更換主所及增加光雕設計，點亮大漢溪的夜晚。

隨著聖誕節腳步接近，公所也首度將聖誕燈飾點燈儀式移至復興橋，將復興橋合流端、羅浮端沿線30公尺的道路，設置6公尺高的聖誕樹，通道兩側也會擺上動物燈飾及花卉綠美化裝置，橋面則會增設愛心燈飾、燈球，規畫成遊客打卡區，再搭配原有的光雕設計，整座橋夜間看來星光點點，燦爛無比。

區長游正英表示，點燈儀式將在18日晚間舉行，屆時將有牧師前來為百姓禱告，再搭配聖誕詩歌演唱，眾人也將其手點按啟用燈球，屆時光雕及聖誕燈一同閃耀，充滿浪漫迷幻氣息。他說，復興河川山系多采多姿，歡迎遊客攜家帶眷至羅浮雙橋享受自然氣息，徜徉在燈海繽紛的快感中。

(中時 )