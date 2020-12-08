台南-KY(5906)結束處於虧損的冠嘉後，透過斐樂及鴻延，打造成為品牌及通路平台，效益反應在公司業績上，今年第3季稅後盈餘達3520萬元、累計前3季稅後盈餘2674萬元，順利轉虧為盈，台南-KY總經理洪醒表示，雖然今年營收因為疫情未必增加，但現有的營收都會賺錢，明年因沒有冠嘉虧損，獲利有機會比今年好。

台南-KY今天下午在證交所舉行法說會，台南-KY旗下原有斐樂(FILA)、湯尼威爾(男裝)及冠嘉(上海)(女裝)服飾3個事業體，公司亦在2019年1月入主林百貨(高青時尚)，為因應大環境變遷，提升營運績效，公司進行組織調整，其中湯尼威爾於2019年12月處分出售，並於去年12月合資設立鴻延公司，而冠嘉亦在今年上半年結束，目前營運主體以台灣市場為主，並藉由斐樂及鴻延，打造品牌及通路銷售平台。

洪醒表示，這幾年FILA成長很快，主要是因公司經營年輕族群有成果，目前斐樂主攻零售通路(如：百貨公司、購物中心、專櫃門市)、電商及鞋子以外的經銷通路，而鴻延公司以台灣地區經營品牌代理與授權生產與批發事業為主，包括：FILA鞋類與配件商品總經銷及台灣區Champion footwear總代理，主打經銷市場，如：全家福等，就現在來看，投資鴻延有達到預期的目標，而林百貨朝文創品牌發展，對公司形象有提升的作用。

台南-KY因認列冠嘉損失5000萬元，致使上半年業績陷入虧損，不過擺脫冠嘉虧損包袱後，今年第3季稅後盈餘達3520萬元，單季每股盈餘為1.17元，累計前3季稅後盈餘2674萬元，順利轉虧為盈，每股盈餘為0.89元。

洪醒表示，第4季為傳統旺季，雖然今年營收因為疫情未必增加，但現有的營收都會賺錢，明年因沒有冠嘉虧損，獲利有機會比今年好。

(時報資訊)