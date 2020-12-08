「大安港媽祖主題園區採購履約爭議調解」調解後，台中市政府須給付廠商1958萬餘元。市議員楊正中8日痛批說，歷次履約變更，台中市政府延長工期、延宕工程，造成人民要用納稅錢來彌補賠款非常不合理；市府觀光旅遊局指出，

觀旅局為市庫節省4317萬餘元，積極為市府財政把關。

楊正中指出，「大安港媽祖主題園區採購履約爭議調解」調解後，市府須給付廠商1958萬8916元；賠償項目有多媒體設備損害174萬元、鋼筋數量錯誤損失604萬3570元，以及展延工期所生之費用1260萬5346元。多媒體項目當初係由前市府與廠商於第一次契約變更後「雙方合意」減項發包。

楊正中表示，鋼筋數量計算錯誤市府要賠604萬3570元，但應負責任的建築師卻只被罰24萬元？罰款及賠償金額顯不成比例。大安媽祖園區原預計要蓋四層樓，變更設計後改為三層樓，量體縮小但費用卻增加？原發包金額5億8000萬，變更設計最後變成6億3000萬，可憐市民要為錯誤政策買單。

觀旅局長林筱淇表示，此案是因林前市長時期政策調整，辦理變更設計所引起的履約爭議；承包廠商於完工結算後，向台中市政府採購申訴審議委員會提出履約爭議調解，申請費用約6275萬餘元；調解後建議支付約2038萬餘元。

林筱淇強調，該局獲知調解委員會意見後，仍努力與廠商協調，廠商同意再調減為1958餘萬元；觀旅局共為市庫節省4317萬餘元，積極為市府財政把關。

(中時 )