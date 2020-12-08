企鵝妹 Jinny - 為什麼台灣對我來說很特別

韓國正妹實況主企鵝妹Jinny，曾憑著清純形象與可愛的直播風格在台灣網路紅極一時，雖然近來重心轉往美國實況圈發展，在台灣話題不斷。只是企鵝妹隨著在歐美發展久了，風格也跟著大轉變，還被網友整理出她最近的直播內容，辛辣分享昔日性愛史，與昔日清純形象判若兩人，吸引不少網友崩潰留言。

近日有網友整理企鵝妹的4段直播內容，影片中企鵝妹對問卷測試問題有問必答，大方公開自己的情史，例如有交往經驗，也曾嘗試法式熱吻，被種過草莓等等…。想不到問卷上的問題卻越來越深入又大膽，例如是否曾被親吻過胸部？會不會自慰等相關話題。

對此，形象清純的企鵝妹更脫口自爆，她從來不自慰，但坦言有幫交往對象打手槍，同時更意外洩露了私密床事，包括從未買過避孕藥，還曾有過「一個晚上啪啪三次以上」的紀錄。

企鵝妹直播尺度之大膽，連PTT網友也震驚，發文詢問：「裡面她自己在幾萬觀眾面前，透露了很多過去在美國的一些情況都不覺得有甚麼害羞，包括甚麼一夜情啦、出軌啦、咬啦、無套啦、一晚幾次等等 (注：未證實)。」好奇以前覺得企鵝妹清純可愛的粉絲有何感想？

網友也紛紛留言「人設崩壞，回到真實的自己了QQ」、「在台灣直播晚上在外面…還一堆人怕她被壞人拐去XD」、「去美國各種能摸來碰去…來台灣…東踏取蜜。可憐台男」，但也有粉絲為企鵝妹喊冤，表示企鵝妹在玩網路問卷是亂填一通開玩笑的，根本不是什麼大爆性史。

(中時新聞網)