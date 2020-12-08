國立竹山高中羽球隊，獲得天晴集團贊助，每年捐贈100萬元，8日由天晴董事長葉志忠與校長陳漢銘簽約；資助款項將用於招募球員、營養金、球隊訓練及國內外比賽經費，培育國手代表台灣參與國際賽事。

陳漢銘表示，天晴集團以「節能、安全、環保、潔凈」提供舒適的綠能環境為核心價值；葉志忠董事長經營事業有成，不忘善盡社會責任，已捐資認養萬能工商排球隊、民雄農工足球隊、永慶高中管絃樂隊、蘭潭國中科技課程、嘉新國中童軍團等。

葉志忠表示，因為看好竹山高中羽球隊的潛力，決定鼎力支持，盼望球員除球技力求精進，品德行為的陶冶及基本能力的培養也要重視，因為不是只有代表個人或竹山高中出賽而已，也關係到認養企業的形象。

陳漢銘表示，羽球運動是竹高體育發展的重點項目之一，目前有30餘名球員，教學訓練設備及人員完善，但羽球訓練耗材及赴外地比賽花費較大，此次獲得贊助，讓學校經營球隊可規畫永續經營的長期目標，教練及球員也能無後之憂，專心投入訓練，也感謝暨大附中校長張正彥的引薦，以及華南高商校長孫忠義促成球隊認養美事。

竹山高中羽球隊創立於2005年，已成為國內高中羽球勁旅，2019年獲得全中運高中羽球男子單打亞軍，2020全國羽球團體錦標賽高中男子組奪第2名及第5名。

(中時 )