日本男星三浦春馬今年7月在家中輕生，年僅30歲；消息一出，讓許多影迷震驚不已。隨著三浦春馬的離開，父母爭奪上億日圓(約2800萬台幣)的新聞也浮上檯面；因三浦的母親遲遲未安排好墓地，讓三浦生前好友也透露：「雖然三浦已火化，但尚未入土，我們想去祭拜，但因為還沒安葬，讓我們無能為力。」

時隔至今，三浦逝世已逾半年，安葬的事似乎還沒告一段落。近日，三浦的父親找到媒體親自接受訪問，不僅對兒子的死因提出質疑，更分享自己在三浦離世前與兒子間的互動。

三浦的父親說，自己因為動了心臟手術，才和三浦的關係重修舊好，這幾年兩人也時常一起吃飯、喝酒，完全看不出他有任何異常之處；在三浦去世的前兩週，他們還在LINE上面聊天。同時更透露三浦在離世之前，和母親的關係不太好，也會發生口角，因此懷疑兒子生前是否與母親發生過爭執，三浦的死可能和他母親有關。

他表示三浦目前還在他母親的手裡，尋找墓地的事也呈停滯的狀態，他則希望兒子早日安葬，自己也可以去為兒子掃墓；更希望因為疫情而延期的追思會能夠早日舉行。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)