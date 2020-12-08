台股今（8）日收盤14,360.4點再創歷史新高，而台積電收盤股價524元與市值13.6兆元也同寫新高，穩居台股市值第一，而由於半導體發展前景佳，加上未來財測展望樂觀，雖然這陣子台積電股價不斷飆漲，許多分析師仍一致看好還有不少的上漲空間。因此，一名網友就表示，一堆同事要他推薦股票，他每個都回台積電，結果每個都說現在股價太高，他很疑惑，以前宏達電漲到1000元，一堆人捧著現金要買，為什麼現在碰到台積電卻不敢?

原PO在PTT-Stock版發文指出，最近大盤漲這麼多，一堆同事跑來問他，現在大盤14000，有沒有推薦的股票，他每個都回台積電，結果每個人都說太高，他就回今年很賺錢，而且EPS（每股稅後盈餘）第三季累計已經比去年全年高了，而本益比卻沒有很高。

但是分析了一大堆，大家依然半信半疑，最後又跟他講太貴了買不下去，我從400元喊到現在…，結果還是沒人買。後來他說那就買0050，因為長期來講大盤整體績效最好，很少有個股漲得贏大盤，同事還是覺得0050現在太高，100多元了買不下去，但讓他驚訝的是，竟然有一個同事跑去買生產口罩的不織布大廠恆大，而恆大的股價也已破百了。這不禁讓PO疑惑，當年宏達電股價漲到1000元時，一堆人捧著現金要買，到底為何人們連宏達電都敢追，台積電卻不敢？這心態怎麼分析？

貼文一出，許多網友紛紛表示，「時空背景不同」、「大家給品牌較高本益比，看衰代工。「用三星當對比就好了，宏達電1300元時，市佔是贏三星的，三星就是怪物企業，能贏怪物的勇者當然被追捧」、「宏達電當年在飆的時候，台積電算什麼？」、「還不就是想宏達拼翻倍再翻倍」、「就之前追高紅茶被套到嚇到，所以不敢追gg」、 「智慧手機會愈來愈普及，大家都看得出來什麼東西，導致半導體越賣越多，小老百姓看不出來」。

還有網友認為，「現在不買，要等上去更高在買？」、「現在都開盤中零股了 ，說太高買不起都騙人的」、「沒錢的人只敢挑便宜的買吧，以為自己在撿黃金，但他們不會意識到強股之所以貴就是因為強」。但也有人吐槽「把宏達電換成合一會比較貼切，上個世紀的古董別再提惹」、「你什麼時候有大家敢買宏達電的錯覺了，那是來說笑的」、「你這假設基本就未必對，台積電還是一堆人在追」。

(中時新聞網)