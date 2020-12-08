新北市議會國民黨團提案修正食安自治條例，規範瘦肉精在新北市一率零檢出，民進黨團認為，過去議員提案市府需要提出對案，這次市府卻沒有提出，要求新北市長侯友宜到議會專案報告，了解市府態度，才能決定是否讓條例過關。雙方沒有共識，藍營要求停止討論，開始表決。

新北市議會國民黨團書記長周勝考表示，這次提案不是針對個案，而是要求有明確的依循，讓市府執行， 沒有炒作政治議題，而是食安的問題。

周勝考也說，目前六都台北、台南、台中自治條例對於萊豬全禁止，高雄、桃園則是全禁止，希望新北議會展現態度，今天就逕付二讀並且三讀通過，對萊克多巴胺說不，這次提案修正雖僅有豬肉，但加入牛肉納入，他也能接受。

民進黨市議員陳世榮則說，為了避免中央與地方相牴觸，但應該要讓議員了解市府的態度，還有稽查能力夠不夠，應該請侯市長來做專案報告，了解市長態度

民進黨市議員陳文治則說，過去有逕付二讀前例，但這些條例都有市府提出的對案，他們要確認市府態度。

民進黨市議員李坤城說，全案只針對豬肉，但國內已經進口的是牛，提案只有豬沒有牛，非常奇怪。

(中時 )