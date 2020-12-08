出身桃園龍潭茶三大家的江增平，自小在大北坑地區長大，眼看茶業榮景隨著時代式微，他決定轉型再創新視界，發展農村再生計畫，起初先是舉辦畫我茶鄉、茶葉體驗營，再集結青年打造客家特色藝文區，協助地方推廣戀戀魯冰花活動，為遊客打造多元文化知性之旅。

龍潭大北坑早期茶作盛行，當時江、徐及陳家是種茶大戶，江增平回憶幼時跟家人上山採茶、曬茶菁，濃濃茶香味覆蓋了他整個童年。但好景不常，受到地質、中南部高山茶興起的衝擊，茶園在1990年面臨休耕停擺的窘境，許多年輕人也紛紛出走，另尋出路。

當時，江增平是唯一留下來的茶農，他便在行政院農委會水保局的協助下，為大北坑尋找轉型機會，尋求兼顧山坡地保育及營造文化特色的方式。他說，大北坑是個純度百分百的客家聚落，居民世代以種茶為業，若要重現大北坑榮景，必須從此處下手。

於是江增平從推廣茶葉製作體驗開始，邀集大師參與畫我茶鄉競賽，同時找來地方青年打造客家風情磚雕藝術牆，將客家童謠、諺語雕刻上去，為農村增添藝文氣息，唯一遵循的鐵律就是「農村再生理應扣合地方特色」，否則只是虛有其表，缺乏靈魂。

如今大北坑休閒農業區已催生出5個特色園區，富含伯公、義民嘗、客家文化，江增平也將客家母親花「魯冰花」作為地方主打，集結各界之力推廣戀戀魯冰花活動，將休區打造成兼具地景與人文的旅遊勝地。

(中時 )