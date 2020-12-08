綠委郭國文爆料：前日本首相安倍晉三最快可能於明年來訪

立法院(記者季節攝)

民進黨立委郭國文今天透露，日前他已邀請今年才請辭的前日本首相安倍晉三來訪，安倍有意願，最快可能於明年來訪，不希望安倍到時來台是討論日本東北五縣市食品(日本核食)問題，希望行政院長蘇貞昌任內可解決與日本的貿易障礙，不過蘇貞昌表示政府現在沒有討論開放日本核食議題。

2011年日本福島核災後，當時的國民黨政府為確保國人健康，避免民眾知道被汙染的食品，禁止福島周圍縣市食品進口，後來民進黨政府打算開放，但2018年反核食公投高票過關，開放一事暫緩。然而公投2年效力屆滿後，政府將開放之聲傳聞不斷。

對此郭國文於今天在立法院質詢時表示，儘管我們對日本五縣市食品哪時進口不急，但對加入CPTPP有急迫性，因此導致進口日本五縣市食品有急迫性 如果所有科學檢驗都沒問題，是否可能階段性處理？

蘇貞昌表示，政府現在沒有在討論與處理此一問題。郭國文表示，他理解政府現在不可能同時開兩個戰場(萊豬與日本核食進口)，但他曾邀請安倍晉三來台演講，他有意願，最快可能是明年，不希望他明年來台是談五縣市食品進口議題，而是希望他幫助台灣加入CPTPP，如果蘇貞昌任內可以解決萊豬和日本貿易障礙，將來會名留青史。

對此蘇貞昌只說自己作為院長以國人安全為第一，個人無足掛齒。郭國文回稱，但有些議題必須面對處理，希望蘇貞昌能提早面對。

(中時 )