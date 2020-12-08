央行打炒房逼市況大變？ 空頭總司令3字告誡蔡政府

中央銀行昨(7)日無預警宣布祭出打炒房4大措施，總裁楊金龍表示，將針對法人、自然人分別在購置第1戶、第3戶的住宅貸款成數提出限制，金管會當晚跟進央行腳步宣布，將啟動的不動產授信專案金檢與一般金檢。對於蔡政府大動作打炒房，有空頭總司令之稱的退休政大教授張金鶚指出，他相當認同政府動作，但強調要「玩真的」，才能讓人民相信政府。

央行指出，將強化選擇性信用管制措施，包括法人購置住宅貸款第1戶最多6成、第二戶以上最高5成，自然人第3戶以上最高6成，以上均無寬限期。金管會則表示，會依央行新措施納入，自8日才核貸新不動產授信案，都必須符合央行新規定，否則將予以重罰。

張金鶚曾任台北市副市長期間，積極著手調整房屋稅率，並對台北過高的房價評論不遺餘力。張金鶚在臉書表示，基本上，非常認同並支持央行無預警的立即實施此4大措施，尤其4點都的確打到要害，惟力道還算溫和，示警意味明確。

張金鶚評論，至於抑制炒房成效如何？尚待觀察，當然央行必須經過一段時間的成效檢視，若未來成效不如預期，應逐步加強管制力道，如此溫和漸進措施，才能達到房市軟著陸的較適情境。

然而，張金鶚也強調，目前只有央行積極作為是無法讓人民相信政府會是要玩真的，更重要的是其他相關部會也要同步推動，才能獲得全民信任，去除炒房預期心理。

財政部及內政部以及金管會之後會如何動作，若能打到要害關鍵，要積極查核落實，要公開透明公布查核成果，張金鶚指出，要對不法炒房的個人、公司法人及業者嚴重罰則，產生示警效果。至於「抑制炒房」與「健全房市」，張金鶚認為，必須「長期持續」推動，要讓人民相信政府這次是「玩真的」！

(中時新聞網)