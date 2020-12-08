全國雞蛋每2顆有1顆來自彰化縣，彰化縣政府整合衛生局與農業處，輔導洗選蛋場、液蛋廠建立安全的雞蛋產業鏈。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

全國雞蛋每2顆有1顆來自彰化縣，彰化縣政府整合衛生局與農業處，輔導洗選蛋場、液蛋廠建立安全的雞蛋產業鏈。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

全國雞蛋每2顆有1顆來自彰化縣，彰化縣政府整合衛生局與農業處，輔導洗選蛋場、液蛋廠建立安全的雞蛋產業鏈。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

全國雞蛋每2顆有1顆來自彰化縣，彰化縣政府整合衛生局與農業處，輔導洗選蛋場、液蛋廠建立安全的雞蛋產業鏈。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣因防疫逆時中，中央近日宣布恐將裁罰100萬元，現在可能要先發下4767萬元獎勵金再說！彰化縣政府在中央食安五環改革計畫績效評比中，拿下計畫執行績優非6都第1名、地方亮點績優特等獎雙冠王，讓縣府跨局處攜手守護食安的基層、尤其衛生局同仁們，一吐連日來心中的悶氣。

行政院2016年中起推動食安五環政策以來，彰化縣一直是守護食安模範生，2017年就獲得千萬元獎勵金，在非六都中始終名列前茅；彰化縣108年競賽，在前期計畫書提案階段就勇奪非6都的第一名，拿下2300萬元獎金。

「食安五環」改革，包含源頭管控、重建生產管理、加強查驗、加重惡意黑心廠商責任、全民監督食安等五大面向。彰化縣衛生局不僅落實執行，更依彰化縣產業特色，強化雞蛋安全自主管理、建立農藥販售管理體系、農藥殘留預警分析、實驗室檢驗品質量提升等，全方位守護食安。

彰化縣長王惠美表示，縣府整合衛生局、農業處、動物防疫所、教育處，加上環保局、政風處與經濟暨綠能發展處等局處，依權責分工，並提出5項子計畫，包括輔導建立洗選蛋場和液蛋製造場等雞蛋產業、食育小學堂、改善營養午餐品質等亮點。

行政院公布「108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」方案績效評比結果，彰化縣「計畫執行績優」再度拿下非6都第1名，榮獲2000萬元、而「地方亮點績優」也勇奪特等，再拿464萬元；累積獎勵金高達4764萬元。王惠美昨在主管周報上頒獎，強調獎勵金將編入明年預算，繼續維護食安、守護縣民健康。

(中時 )