性感女神鍾麗緹2015年參加戀愛真人秀《如果愛》，與小12歲的張倫碩配對，兩人擦出愛火交往，小倆口也克服12歲的差距，在2016年幸福步入禮堂，但鍾麗緹與張倫碩自結婚後，就屢被唱衰，不過鍾麗緹始終懶理謠言，大方示愛放閃張倫碩，自信老公是真心對她，但鍾麗緹被問到「不怕話說太滿嗎」，她也自信吐原因。

鍾麗緹與張倫碩克服12歲的差距，從姐弟戀升格為夫妻，兩人總不吝嗇曬恩愛，但鍾麗緹與張倫碩自結婚後，就屢被外界看衰，鍾麗緹近日登上陸綜《送一百位女孩回家》也不禁感嘆，外界對張倫碩太狠了，酸張倫碩「他是誰」、嗆他吃軟飯、脾氣不好。

鍾麗緹下秒感性說：「他（張倫碩）怎麼對我、對我的家人」，她都看在眼中，鍾麗緹從單親媽媽到有張倫碩的呵護，也讓鍾麗緹狂讚張倫碩：「他對我的孩子無敵好、特別好」。

至於外界屢唱衰張倫碩會偷吃、對婚姻不忠，鍾麗緹信心爆棚說：「你別想」，主持人也不禁問：「妳不怕話說太滿嗎？」鍾麗緹則自信說：「而且我不相信他會找比我更優秀的人」，儘管她說完就忍不住笑場，但仍可看出夫妻對彼此堅定的愛。

(中時新聞網)