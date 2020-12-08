高雄一名15歲沈姓少年，本月5日與家人到花蓮旅遊，沒想到他竟然擅自脫隊，隻身搭火車離開，跑到400公里外的台南新營站下車，還搭計程車四處趴趴走，7日凌晨在新營太子宮廟旁閒晃時被民眾發現異樣，報警處理，警方費了一番功夫，終於聯絡上家屬，放下心頭大石，學校老師及社工當天也趕到將孩子帶回。

新營警方調查，7日凌晨2時許接獲民眾報案，有一名陌生男子在太子宮廟周邊遊蕩，太宮派出所員警周韋成、李勍立刻前往搜尋，在廟旁一間超商發現沈姓少年，但他對於員警問題無法正面回應，只說出他就讀於高市楠梓區某特殊學校，因此先將他帶回派出所安置。

經過不斷與少年溝通，拼湊可能資訊，再以M-police系統辨識到身分，循線聯絡，終於找到沈姓少年父親，他表示全家5日參加社區旅遊，前往花蓮，沒想到當天晚上入住飯店時就發現沈姓少年失蹤，也有通知家裡親戚注意，沒想到竟然跑到台南新營，很感謝員警找到他。

因為沈姓少年家屬仍在花蓮，昨日由學校老師與社工前來帶回，對於為何會大老遠從花蓮搭車來到台南新營，沈姓少年還是說不明白。

(中時 )