高市立大同醫院整形外科主治醫師賴雅薇建議打耳洞，必須在無菌操作下進行，防止細菌等感染。（柯宗緯攝）

高雄22歲女性戴耳環，耳洞發炎最後耳環被包進耳洞中。（大同醫院提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄22歲妙齡女子今年初穿耳洞，戴上一副鑽石耳環，未料3個月後發現左耳耳環不見，而睡覺時壓到耳朵也會痛，就醫檢查發現，耳環竟被「埋」在耳垂。經高市立大同醫院動刀，將這個直徑約0.3公分的耳環取出後，才消炎及去除異物感。

大同醫院整形外科主治醫師賴雅薇指出，該名女子主訴1年多前到坊間穿耳洞，每天都戴著小顆的鑽石耳環，但時隔3個月，意外發現左邊耳環不見，以為是不慎弄丟，但之後睡覺壓到耳朵會疼，耳垂又有異物感。

針對此罕見情況，賴雅薇指出，耳朵反覆性發炎，癒合過程增生肉芽把耳環包覆在裡面，外觀看起來沒有異樣，但經觸診發現有硬塊，最後動刀把耳朵切出一個小傷口，才「尋獲」這個失蹤3個月的鑽石。

坊間不少耳環店，標榜可以「一條龍」服務，從最基本打耳洞到選耳飾，不過有部分店家未清潔確實，造成顧客耳朵發炎，還沒愛美就先感染，簡直得不償失。賴雅薇表示，其實可以到大醫院穿耳洞，透過無菌器械，可防止細菌、肝病、愛滋等傳染。

她建議，打耳洞建議無菌條件下，因為可能感染增生肉芽，加上患者若免疫狀況不好、蟹足腫，必須特別小心注意。如果怕耳洞癒合，要讓耳洞成熟通常前面2、3周不要頻繁更換耳環，等到耳洞成熟再更換，以降低感染、發炎風險。

(中時 )