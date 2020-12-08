情侶之間發生親密行為是維持感情的關鍵，不過一位男網友表示，女友最近突然要求做愛不戴套，稱這樣比較舒服。不過男子想起女友「黑歷史」後，直覺告訴他肯定有鬼。網一看馬上狂勸：快放生！

原PO在網路論壇《Zuvio》上表示，最近女友突然和他說做愛不要戴保險套，跟他說這樣「比較舒服」，但原PO心理卻覺得怪怪的，感覺女友有事瞞著他，很難相信女友說法。

原PO指出，不相信女友其實是有根據，因為他已經抓過對方偷吃兩次，但女友總哭著說不要分開，最後還是選擇原諒。有過這幾次經驗，原PO表示，直覺告訴他，女友會要他不要戴套一定有鬼。「一定又在背後偷偷計畫著什麼......」。

文章曝光後，網友見原PO女友黑歷史後，紛紛勸他趕快分手，認為事情不單純。網友表示「太詭異了，還是先幾週不要做了吧，不然到時養別人孩子」、「恐怖女友，趕快分手吧」、「搞不好有別人的孩子，這樣劈腿懷孕她才有理由說是你的」、「嗨表哥，孩子麻煩你了」。

網友建議，無套真的比較爽沒錯，但女友都偷吃兩次了，這種情況看起來就像女生在外面偷吃，愧疚於男友，要在這段關係做點補償，安慰女方自己而已。「講直白一點，偷吃兩次就放生了啦」、「有孩子還算事小，還可能流掉或驗DNA，愛滋你就完了，沒得救」、「要嘛就改天把心中疑惑直接問她，不然建議就分手算了」。但也有網友認為「會不會有吃藥之類的，先別顧著懷疑」。

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(中時新聞網)