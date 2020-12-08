為了推動超高清影音產業發展，大陸官方中央和地方推出一系列支持超高清產業發展的相關政策，7日更對「超高清＋5G」影音產業發布重磅文件，由大陸國家廣播電視總局辦公廳發佈《廣播電視技術反覆運算實施方案（2020-2022年）》，將加速發展高清、超高清影音和5G高新影音等領域，並刺激對A股相關概念股帶來巨大利多。

賽迪智庫指出，超高清影音產業至2022年市場規模將達3兆3600億元人民幣，而該產業目前處在萌芽期，行業增長潛力巨大，產業鏈上各環節未來皆可受益。

依據《2020中國網路視聽發展研究報告》指出，大陸網路視聽使用者規模突破9億，短影音人均單日使用時長達到110分鐘。

所謂的超高清影音產業鏈，向下包括雲影音軟硬體、編解碼產業鏈、存儲產業鏈、內容生產等多個板塊。據大陸《證券時報》統計，A股市場的超高清影音概念股中，最新股價距離一致目標價有超過20％上漲空間的個股就有13檔，其中包括歐菲光、京東方A、芒果超媒等大牛股。

(旺報 )