台北高等行政法院裁定駁回中天新聞台聲請假處分案， 52台將出現空頻的情況。民進黨立委高嘉瑜坦言，NCC委員關台決定是否獨立行使職權，是被人質疑的。立馬遭桃園市議員王浩宇批評「笑死人」，「罷免王浩宇」版主揭穿王浩宇心底秘密：報當年「老鼠冤」。

因中天面臨關台命運，高嘉瑜7日在中天政論節目《頭條開講》中表示，政府在關中天台整個溝通以及讓民眾理解的地方，都讓人不能接受，在審查制度上，真正判定是否關台的NCC委員是否有真正獨立行使職權，這都會遭人質疑。並在節目中應主持人邀請，獻唱「隱形的翅膀」，為中天加油打氣。

但卻遭王浩宇8日在臉書發文批評，「妳在說甚麼？一個投票通過審查的民進黨委員，公然質疑NCC不是獨立行使的機關？什麼叫做人權日要捍衛言論自由？嘉瑜妳真的是笑死人。不要以為妳在中天講的內容，綠營支持者看不到」。

高嘉瑜稍早則發出聲明回應，「部分人士批評她在節目的發言，顯然與事實不服」，自己是從監督媒體、制度建立、標準一致的角度出發。

對於王浩宇高分貝批評高嘉瑜，「罷免王浩宇」臉書粉專版主就表示，可能是因為「報老鼠冤」，王浩宇當時在台大網路論壇散佈「批踢踢將商業化」的假消息，高嘉瑜當時擔任新聞站長。2009年時，其所屬的公司屢屢在PTT八卦板張貼相關新聞做置入性行銷，而後PTT站方在查明相關情事後，公告「PTT不歡迎王浩宇及相關人士」，隨即封鎖王浩宇，全面封殺至今。因其名在PTT不可說出，因此被網友稱為「PTT佛地魔」。

高嘉瑜挺中天為何遭王浩宇狠嗆？知情人士：報老鼠冤。(圖/翻攝自臉書)

(中時新聞網)