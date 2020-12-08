時序已近2020年冬至，金鼠年尾將迎接金牛到來！展望2021年台股的高低點，台新投信國內股票投資部副總沈建宏認為，明年台股高低點在14500~11800之間。預估第2~3季間會出現全年的低點，而高點在4Q。沈建宏也提醒投資人，台股今天再創新高價14360點，已經偏離10年線點位逾25%，偏高的乖離率也潛藏拉回震盪整理的風險，但建議投資人逢拉回仍以加碼科技股為主。

沈建宏指出，若以台股和市值相比，的確有偏高之虞；但若從P/B值來看，台股目前約2倍左右，若在扣除「護國神山台積電」，則台股的P/B值更是僅約1倍左右，也就是台股目前並沒有泡沫化的風險。今年以來台積極強勁走高，使該檔個股的P/B值就達6倍。

沈建宏認為，科技股在今年第四季至明年第一季旺季效應仍可期，一旦台股展開反彈行情，科技股仍將是主要領頭羊。在類股操作上，看好5G、miniLED、資料中心供應鏈、高股息殖利率個股等，以及景氣逐季復甦的汽車及車電供應鏈。

沈建宏分析造成明年2~3Q股價見低點的主要5大因子：一、科技新舊產品交替+淡季效應+庫存調整。二、三大央行資金動能見頂。三、6月台股的繳稅效應。四、奧運效應需求空窗期與遞延。五、FED是否在明年4Q縮減購債。

(時報資訊)