高雄市農業局搶攻宅經濟 型農大聯盟攜手外送平台

外送服務逐漸普及，高市農業局看準宅經濟正夯，推動型農大聯盟與外送平台合作，首波包括元榆牧場、ICE＋冰屋、水流莊牧場、原園日式涮涮鍋、岡鐵牛鍋物工廠、陳稼莊果園、文誠蜂蜜、好結果等8個型農品牌在「foodpanda生鮮雜貨」開店，拓展型農產品銷售管道。

高市農業局2013年起推動「農業六產化」、組成「型農大聯盟」，輔導生產者藉由加工、直接銷售、跨業合作等方式提高農產品附加價值，這幾年不少型農從生產者搖身一變，連結產地與餐桌成立門市、餐廳，推廣銷售自家產品。

型農大聯盟共600多位成員，產品涵蓋生鮮蔬果、食品、飲品、畜產品，分布高雄各行政區，這次與「foodpanda生鮮雜貨」合作，首波在平台上共開設17間店，等於同時在台北市、高雄市新增17個型農產品集貨點，讓消費者更容易買到高雄型農產品。

高市農業局代理局長王正一指出，型農將產品寄送到合作店家，消費者於平台下單後，外送員立刻前往服務範圍內店家取貨，配送到消費者家中，落實「產地到餐桌」配送模式，大幅降低型農個別出貨給消費者的成本，外送平台上架曝光，也提升型農產品能見度。

農業局表示，為慶祝型農大聯盟合作店家新上線，只要消費者是各店家前70名成功下單，隨產品立即贈送型農大聯盟限量餐具1份，且12月適逢「foodpanda生鮮雜貨」上線周年慶，月底前單筆消費滿300元，結帳時輸入優惠碼還可現折100元。

(中時 )